انطلاق فعاليات مهرجان الإبداع المسرحي الـ12 لطلبة وطالبات فرق الفنون المسرحية بجامعة أسيوط

شهدت جامعة أسيوط، اليوم الأحد، انطلاق فاعليات مهرجان الإبداع المسرحي الثاني عشر لطلبة، وطالبات فرق الفنون المسرحية بكليات الجامعة، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي؛ إلى أن المهرجان يهدف إلى اكتشاف المواهب الفنية، ورعاية الطاقات الإبداعية المسرحية، وتنمية القدرات الإبداعية الشبابية لطلبة، وطالبات الجامعة، وإتاحة الفرصة؛ لإبراز مواهب الطلاب الفنية في فنون المسرح المختلفة.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة ترعى الفنون الهادفة، وتسعى إلى ترقية ذوق الشباب، وتشجع الحركة الفنية على مستوى الأعمال، والفنون المسرحية، والوقوف على أحدث المدارس المسرحية المتداولة؛ لخلق بيئة فنية جذابة لأبناء الجامعة، لافتًا إلى أن الفنون المسرحية من أهم الأنشطة الطلابية المتميزة التي تدعم مقومات بناء الشخصية الطلابية الواعية.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى ؛ إن المهرجان يشهد في نسخته الثانية عشرة؛ دورة الدكتور عزت عبد الله رئيس جامعة أسيوط الأسبق ومؤسس المهرجان، تقديم (18) عرضًا فنيًا؛ بمشاركة أكثر من 550 طالبًا، وطالبة من مختلف كليات الجامعة، ويتم تحكيم الأعمال، والعروض المسرحية من قبل لجنة متخصصة على مستوى من الخبرة، والكفاءة الفنية، والتي تضم كلًا من:الفنانة وفاء الحكيم، الناقد المسرحى محمد الروبي، والفنان الدكتور محمد ثابت بداري عميد كلية الفنون الجميلة الأسبق- جامعة أسيوط، والدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية- جامعة أسيوط، والمخرج المسرح- محمد جمعة مقرر لجنة التحكيم.

يأتي المهرجان؛ بتنظم وإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب، على مسرح مركز النيل للتنوير والإشعاع الثقافي، والممتدة فاعلياته حتى 7 من مارس، تحت إشراف محمد جمعة مدير إدارة الفنون، ورشا جلال رئيس قسم الفنون المسرحية والموسيقية ومدير المهرجان، وممثلي إدارة رعاية الشباب بالكليات.