رئيس جامعة دمياط يجتمع برواد ومقرري أسرة من أجل مصر

اجتمع الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، تايوم الأحد، برواد ومقرري أسرة من أجل مصر بالجامعة، لمناقشة أنشطة الأسرة ومشاركتها المجتمعية انطلاقًا من اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية وإيمانًا منها بأهميتها في بناء الشخصية القيادية لدى الطلاب والقادرة على صناعة المستقبل.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد رفعت مدير عام رعاية الطلاب.

حيث تبادل رئيس الجامعة الآراء والمقترحات مع الطلاب وآليات تطوير الأنشطة الطلابية وسبل التعاون بين الأسر في جميع كليات الجامعة لتعزيز وتنمية روح المنافسة الشريفة والبناءة، موجهًا رواد الأسرة بإعداد خطة معلنة تشمل مقترحات جديدة وأفكار خارج الصندوق لأنشطة تهدف لخدمة الجامعة والمجتمع.

وحرص رئيس الجامعة في كلمته على تقديم الشكر لرواد الأسرة ومقرريها على مشاركتهم الفعالة وتنظيمهم للفعاليات والأنشطة الطلابية.