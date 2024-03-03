جامعة الفيوم تعقد الندوة الذاتية - فاكسين Vaccine بكلية العلوم.. صور

شهد الدكتور صالح العونى عميد كلية العلوم بجامعة الفيوم، الندوة الذاتية "فاكسين - Vaccine"والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان الندوات الذاتية الثاني عشر تحت شعار مكافحة الفساد والتحديات الإقتصادية فى مصر (رؤى وحلول شبابية)، وذلك اليوم الأحد بمقر الكلية، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

بحضور الدكتور خالد زغلول وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الفيوم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية، وحاضرت خلالها الطالبة رويدا كمال السيد بالفرقة الثالثة.

عرضت الطالبة رويدا كمال السيد لتعريف الفساد والذى يعني إساءة استخدام السلطة أو الموارد المتاحة لتحقيق أهداف ومصالح خاصة، وعرضت لتقسيم الفساد حسب المجال والحجم والتوقيت، وما إذا كان فسادًا محليًّا أو دوليًّا.

وأشارت إلى أن حجم الخسائر المقدرة نتيجة للفساد على المستوى الدولى تجاوز ٢ ترليون دولار حسب إحصائيات المنظمات المعنية.

كما عرضت للعلاقة ما بين عنوان المحاضرة "فاكسين - Vaccine" ومكافحة الفساد، حيث يعني المصطلح التحصينات الوقائية وهو ما يتمثل فى الإجراءات والحلول من وجهة نظر شبابية لمكافحة الفساد، والتى تشمل تحسين الظروف الاقتصادية والتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والاهتمام بمجالات التنمية المستدامة.

كما أشادت باستراتيجية مصر ٢٠٣٠ والتي تتضمن إنشاء هيئه عامة لمكافحة الفساد تتولى وضع الاستراتيجيات العامة والإجراءات المناسبة لتحقيق ذلك.

يذكر أن لجنة تحكيم مهرجان الندوات الذاتية على مستوى كليات الجامعة تضم الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة ورئيس اللجنة، والدكتور بيومى طاحون مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد بكلية دار العلوم، والدكتور محمد كمال منسق الانشطة الطلابية بكلية الآداب، والدكتورة مي مواهب نائب مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية العلوم.

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