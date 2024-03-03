معهد الفلك: وفقا للحسابات الفلكية غرة رمضان الإثنين 11 مارس

أكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غرة شهر رمضان للعام الهجري الحالي ستوافق فلكيا يوم الإثنين 11 مارس الحالي، وفقا للحسابات الفلكية التي أجراها معمل أبحاث الشمس بالمعهد.

وأوضح القاضي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم أن هلال رمضان الجديد سيبقى لمدة 12 دقيقة بعد غروب شمس يوم الأحد المقبل (يوم الرؤية) في مكة المكرمة،وفي القاهرة 14 دقيقة، وفي باقي محافظات الجمهورية سيبقى لمدد تتراوح بين (13 – 15 دقيقة).

وأشار رئيس المعهد إلى أن دار الإفتاء ستقوم باستطلاع هلال شهر رمضان يوم الأحد القادم.