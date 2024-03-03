محافظ كفر الشيخ: بدء أعمال رصف «حاذق - أبو أرز» بإجمالي 1750 متر

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عن بدء أعمال رصف ووضع الطبقة الاسفلتية بطريق «حاذق - أبو بدوي» بإجمالي أطوال 500 م وعرض 6 أمتار، ووضع طبقة المازيوت Mco اللاصقة بطريق «حاذق - أبو أرز» بإجمالي أطوال 1250 م،وعرض 5 أمتار، بمركز بيلا، بمتابعة أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، وضمن خطة مديرية الطرق بالمحافظة بإشراف المهندس عماد علي عثمان، مدير المديرية.

وأكد “نور الدين” استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التى تشهدها مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة تحت إشراف مديرية الطرق بكفر الشيخ، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع كافة القطاعات الأخرى.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه يتم حاليا بدء أعمال الطبقة الأسفلتية الأولى بالطريق الرابط بين قريتي حاذق وأبوبدوي، ورفع كفاءة الطريق على أعلى مستوى، ووضع طبقة المازيوت بطريق قرية حاذق وعزبة أبو أرز، لخدمة أهالي مركز بيلا وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين والسيارات بالطرق للنهوض بمستوي الخدمة المقدمة لهم، وضمن أعمال التطوير التى تمت بالطرق الداخلية بمركز ومدينة بيلا.

ووجه رئيس مدينة بيلا، أحمد عبد الواحد، نائب رئيس المدينة لشئون القري بالتنسيق مع مديرية الطرق بمتابعة أعمال الرصف وبذل المزيد من الجهد لسرعة إنهاء الأعمال في توقيتاتها المحددة مع مراعاة مناسبب الطرق والميول اللازمة لصرف مياه الأمطار، لتسهيل الحركة المرورية للسيارات وغيرها من المركبات المترددة علي هذه الطرق.