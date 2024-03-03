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الأحد 03 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

أميرة سليم تغني من أجل السلام في معهد العالم العربي بباريس

أميرة سليم
أميرة سليم
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تشارك السوبرانوا العالمية أميرة سليم في الاحتفالية التي ستقام يوم 8 مارس الجاري بمعهد العالم العربي بالعاصمة الفرنسية باريس تحت عنوان "الموسيقي من أجل السلام".

يأتي ذلك تحت رعاية سفارة جمهورية مصر العربية بفرنسا، واحتفالا بالمرأة المصرية وتكريمها في يوم المرأة العالمي.  


وأعربت أميرة سليم عن سعادتها بالمشاركة في تلك الأمسية الموسيقية الاستثنائية، التي يتم من خلالها الإعلان عن اتحاد الفنانين من أجل السلام ، داعية الجميع للانضمام إلى هذه الدعوة الموسيقية الجميلة للسلام من أجل تشكيل مستقبل أكثر إشراقًا للجميع.

يقود الأوركسترا محمد سعد باشا.

أميرة سليم يوم المرأة العالمي الموسيقي من أجل السلام