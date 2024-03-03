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الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس مدينة سفاجا يتفقد أعمال إنشاء مبنى إدارة المرور الجديد

رئيس سفاجا يتفقد
رئيس سفاجا يتفقد مبني المرور
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تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا اليوم الأحد، يرافقه مهندسو جهاز التعمير والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا أعمال إنشاء مبنى المرور الجديد، وذلك بتكلفة مالية قدرها 22 مليون جنيه.

حيث تفقد رئيسا ومرافقوه أعمال الإنشاء الداخلية والخارجية وأعمال البناء، ووجه بضرورة عمل لاند سكيب بالمساحات الخالية بمدخل الإدارة.

وأكد شعبان، خلال جولته، على أن المبنى الجديد مقام على أعلى مستوى، ويوفر كافة سبل الراحة للمواطنين، وكذلك العاملون، ويستطيع من خلاله المواطن الحصول على الخدمة في أقل وقت ممكن، ومن المنتظر افتتاحه في نهاية 2024.

قدم رئيس المدينة الشكر للقائمين على منظومة المرور النموذجية من ضباط وأفراد وإداريين على مجهودهم لضبط كافة الأوضاع المرورية بالمدينة، وتسهيل كافة خطوات الإجراءات الخاصة بالتراخيص للمواطنين.

ووجه شعبان بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية في وحدة المرور، لتستقبل أصحاب السيارات وراغبي تلقي الخدمات، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء مبني إدارة مرور جديد لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، حتى لا ينتقل من مدينة لأخرى، لطلب الخدمات المرورية.

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