قصر ثقافة الزقازيق يقدم العرض المسرحي "مملكة القرود"

شهد مسرح قصر ثقافة الزقازيق العرض المسرحي "مملكة القرود" بتقنية المسرح الأسود، ضمن عروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة ضمن برامج وزارة الثقافة، تأليف سمير عبد الباقي، وإخراج تريزا فريد.

يتناول العرض قيمة التماسك والترابط والتعاون بين قوى الخير، وتكمن فكرته فى أن القوة هي قوة العقل وليست الجسم أو الشر، وتدور أحداثه فى غابة مليئة بالحيوانات الأليفة والشريرة، يوجد ملك الغابة وهو "الأسد" الذي تكمن قوته فى شره وتحقيق غرائزه، ويوجد "الفيل" أيضا الذي تكمن قوته فى جسده وحجمه وبعض الحيوانات المفترسة، وهناك أيضا الحيوانات الأليفة، وتوجد مجموعة من "القرود" يترأسها قرد خائن يريد أن يصبح ملك القرود يتفق مع الأسد لكي يصبح ملكا على القرود، وتتوالى الأحداث وعندما تعاون الحيوانات استطاعوا أن يهزموا الأسد ويقيدوه بأغلال واكتشفوا خيانة القرد الكبير وقيدوه أيضا.

العرض استعراضات أحمد ماهر، عرائس ومسكات سعدية إبراهيم، وتصميم الديكور هبة رشدي، تنفيذ الديكور سعدية إبراهيم، وملابس زينب رأفت وايمان رأفت، مونتاج الصوت والأغاني أحمد طرية ومهدى يحيى، جرافيك شيماء المريجي.