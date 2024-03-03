اقتصاد مصر أفضل من فرنسا وبريطانيا.. تصريحات "أبو غزالة" تثير الجدل

آثارت تصريحات رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة حالة من الجدل بين المغردين على منصة "إكس" تويتر سابقا حول الاقتصاد المصري.

وقال أبو غزالة، خلال مقابلة مع أحد القنوات العربية، إن وضع الاقتصاد المصري أفضل من بريطانيا وفرنسا اللذين يعدان من الـ 7 دول الكبار بأوروبا بمعايير الاقتصاد.



ورجح أنه خلال 10 سنوات القادمة ستصبح مصر من اقتصاديات أكبر 7 دول، متوقعا أن تصبح الصين رقم واحد ثم أمريكا رقم اثنين والهند ومصر رقم 7.

وأضاف أبو غزالة، أنه لا يجب النظر إلى جانب واحد في تقييم المعايير الاقتصادية لمصر بتراجع قيمة الجنيه بسبب نقص الدولار ولكن إلى كافة المقومات الاقتصادية.

وتابع أبو غزالة أن بناء مصر بنية تحتية يعد ضرورة لازمة للازدهار، فإن الحكومات أمام خيارين إرضاء الشعب وتدمير مستقبله أو بناء مستقبل للأجيال القادمة قد يغضب منه حاليا لتكلفة بناء الخدمات فكل شيء له ثمن.