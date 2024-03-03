الأهلي يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدمة كبيرة قبل مباراة القمة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر.

ويلتقي الأهلي أمام الزمالك، في الثامنة مساءً يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض في نهائي كأس مصر.

واشتكي المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إصابة في العضلة الخلفية، قبل أيامٍ من نهائي كأس مصر.

وخرج وسام أبو علي من تدريبات الأهلي أمس، على ملعب التتش بعدما اشتكي من الإصابة العضلية، وخضع لفحص طبي تحت قيادة أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي في النادي.

وأجرى وسام أبو علي أشعة على موضع الإصابة ومن المنتظر أن يحسم طبيب الفريق موقفه من المشاركة في التدريبات قبل لقاء الزمالك.

ويترقب الجهاز الفني للأهلي مصير اللاعب خوفا من غيابه عن مباراة القمة.