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الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نجوى نوفل وخديجة أبوعلم تحققان ميداليتين جديدتين ببطولة أفريقيا للسلاح

منتخب مصر لسلاح السيف
منتخب مصر لسلاح السيف
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نجحت نجوى نوفل وخديجة أبوعلم لاعبتا منتخب مصر لسلاح السيف للشابات تحت 17 سنة، في تحقيق الميداليتين الذهبية والفضية بمنافسات بطولة أفريقيا للسلاح للناشئين والشباب 

و -15 سنة المقامة خلال الفترة ما بين 1 وحتى 7 مارس الجاري داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وتمكنت نجوى نوفل من تحقيق الميدالية الذهبية وذلك عقب وصولها للمباراة النهائية والفوز على مواطنتها خديجة أبوعلم بنتيجة 15-12 لتضمن مصر ميداليتين جديتين بالبطولة.

وكانت نجوى قد وصلت للمباراة النهائية عقب الفوز في مباراة نصف النهائي على بطلة تونس "رانيا فرجاني" بنتيجة 15-6، فيما فازت خديمة أبوعلم على بطلة تونس "عائشة بواجينا" بنفس النتيجة في النصف النهائي الآخر.

ومثل منتخب مصر لسلاح السيف للشابات اليوم على صعيد الفردي، كل من  جنى عبدالعزيز، نجوى نوفل، خديجة أبوعلم ولينا شاهين.

وتشهد البطولة إقامة منافسات سلاح الشيش وسلاح سيف المبارزة بالإضافة إلى سلاح السيف للفردي والفرق على صعيد الناشئين والناشئات تحت 20 سنة والشباب والشابات تحت 17 سنة، بالإضافة إلى منافسات الفردي تحت 15 سنة للبنين والبنات.

وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة كاملة في جميع الأسلحة لجميع الأعمار.

وتحظى البطولة باهتمام كبير من اللاعبين خاصةً أن نتائجها تحتسب ضمن درجات الحافز الرياضي للثانوية العامة.

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