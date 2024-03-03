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الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تليفزيون البوابة

مصطفي كامل أولى الحاضرين في جنازة حلمي بكر.. شاهد

تشييع جثمان حلمي
تشييع جثمان حلمي بكر من مسجد السلام
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حضر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، وشقيقة أرملة الموسيقار الكبير الراحل حلمي بكر، إلى جنازته المقامة اليوم، بمسجد السلام في مدينة نصر، لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في مدفن العائلة بالوفاء والأمل بمحور الشهيد.

وتقيم نقابة المهن الموسيقيه العزاء، اليوم الأحد، بدار مناسبات مسجد الحامدية الشاذلية بسور نادي الزمالك بعد صلاة المغرب.

ورحل الموسيقار الكبير حلمي بكر مساء أمس في أحد مستشفيات الشرقية، حيث تعرض خلال الفترة الماضية للعديد من الأزمات، بدأها في يناير من العام الماضى، عندما أعلن تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، ودخل على إثرها إلى العناية المركزة، إذ كان يعانى وقتها من مشكلة احتباس للمياه فى الجسم ومشاكل فى الكلى وارتفاع لمستوى السكر في الجسم، بالإضافة إلى مشاكل في القلب.

 

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أزمة صحية مفاجئة الموسيقار الكبير حلمي بكر العناية المركزة