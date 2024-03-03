جامعة كفر الشيخ تستقبل نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

استقبل الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، نيابة عن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برئاسة الدكتور ثناء راضى، نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشئون التعليم العالى، ويضم الوفد رؤساء وفرق المراجعين بالهيئة للاعتماد البرامجي لكليات "العلوم ، العلاج الطبيعي، الاداب، الاسنان، التربية الرياضية".

جاء ذلك بحضور الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورمحمد ابو والي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الاسبق ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، والسادة عمداء الكليات، ومديرى وحدات الجودة بالكليات.

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين السمعة المؤسسية والاكاديمية للجامعة لتكون نموذجا رائدا للجامعات المصرية في التعليم العالي والبحث العلمي والحياة الجامعية والمجتمعية وكذلك تطوير برامجها بما يساهم في مواكبة متطلبات سوق العمل، مؤكدا علي تقديم كافة أنواع الدعم لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى بالجامعة، كما وجه سيادته الشكر للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على الدعم الذى قدموه للجامعة من أجل اعتماد برامجها بعدد من كليات الجامعة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إدارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات والموارد اللازمة للكليات المتقدمة لاعتماد برامجها الأكاديمية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لضمان توافر مناخ آمن وصحى لضمان جودة العملية التعليمية فى البرامج المتقدمة للاعتماد.

وفى بداية كلمته رحب الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بوفد الهيئة فى رحاب جامعة كفر الشيخ، كما أشاد بالتعاون مع الهيئة للوصول للاعتماد المؤسسى واعتماد البرامج موجهًا الشكر للهيئة على الدعم الفنى والأكاديمى الذي تقدمه للجامعة، وأوضح خلال اللقاء دور الجامعة فى دعم الكليات المتقدمة للاعتماد على المستوى الفنى واللوجستى.

ومن جانبه قال الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن فرق المراجعة الخارجية ستقوم بزيارة الكليات المتقدمة للاعتماد للوقوف على الممارسات التطبيقية والأنشطة والوثائق الخاصة بالاعتماد البرامجى وإجراء المقابلات مع جميع الفئات المستهدفة من قيادات الكليات والبرامج، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والجهاز الإدارى، والخريجين، والأطراف المجتمعية، بالإضافة إلى تفقد البنية التحتية والمعامل والورش والقاعات التدريسية.

وأكدت الدكتورة ثناء راضى على فخر الهيئة بالجامعات المصرية والتى تؤدى الخدمات العلمية والبحثية والمجتمعية ومن أهم الجامعات التى نفخر بها جامعة المنصورة المتميزة، وأشارت إلى الشراكة الهامة بين الهيئة والجامعة فى تحقيق النجاح والحصول على الاعتماد الأكاديمى، كما عبرت عن أملها أن تعتمد كافة الكليات وجميع البرامج بها.

كما تضمنت الزيارة عقد لقاء مع عمداء الكليات ومديرى وحدات الجودة ومنسقى البرامج ومركز ضمان الجودة بالجامعة لتوضيح وشرح المستجدات فى معايير التقدم للاعتماد والترتيبات التى تقوم بها الهيئة لرفع جودة العملية التعليمية والسعى للمنافسة الدولية للجامعات ورفع مستوى تنافسية الخريج محليًا ودوليًا، كما تم مناقشة تطورات قرارات الهيئة فيما يخص الاعتماد المؤسسى والبرامجى.