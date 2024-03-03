لماذا غضب نتنياهو من زيارة عضو مجلس الحرب الإسرائيلي لأمريكا؟

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ زيار ة عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس للولايات المتحدة الأمريكية تخلق أزمة جديدة بين أعضاء المجلس، خصوصا، أن جانتس أخبر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يوم الجمعة عن هذه الزيارة.

وأضافت "أبو شمسية"، في مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامي حساني بشير: "الأدهى من ذلك، أنه سيذهب على حسابه الشخصي أو كتلته التي ينتمي إليها ويدعمها وهي المعسكر الوطني، وأبلغ نتنياهو بهذه الزيارة بعد الانتهاء من ترتيباتها ما أثار غضب رئيس الحكومة".

وتابعت: "وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن نتيناهو وبّخ جانتس وقال له إن إسرائيل فيها رئيس حكومة واحد وهو نتنياهو، وفي ذلك إشارة ودلالة على وجود تخوفات جدية من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي حسبما يثار في وسائل الإعلام الدولية أو الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة وبعض الدول العربية أصبحت تتعامل مع بيني جانتس على أنه خليفة نتنياهو".