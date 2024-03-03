تحذير طبي: لا تشرب القهوة فور استيقاظك من النوم

تعد القهوة الصباحية من أهم الطقوس في حياة محبي الكافيين، فلا يبدأ اليوم إلا بعد شرب أول رشفة من فنجان القهوة، ولكن يظل دومًا مايشغل الأوساط الطبية، هل هذه العادة صحية أم أنها تحمل أضرار تعود على الفرد؟.

في حديث لشبكة "فوكس نيوز": تقول الدكتورة ديبورا لي المتخصصة بعلوم النوم، إن شرب القهوة كأول شيء في الصباح ليس خيارًا صحيًا، فعندما تستيقظ يكون مستوى هرمون التوتر الذي يعزز اليقظة والتركيز وينظم عملية التمثيل الغذائي واستجابة الجهاز المناعي، في ذروته".

وأضافت: "قد تؤثر المستويات المرتفعة من الكورتيزول على جهازك المناعي، وإذا كانت بالفعل في ذروتها عند الاستيقاظ فإن شرب القهوة بمجرد فتح عينيك قد يضر أكثر مما ينفع، وقد يجعلك محصنا ضد الكافيين لفترة طويلة".

وتكمل: أن أفضل وقت لتناول القهوة والحصول على جرعة كافيين، ليس قبل 45 دقيقة على الأقل من الاستيقاظ، عندما "يبدأ إيقاع الكورتيزول في الانخفاض، وأفضل وقت لشرب القهوة هو عادة منتصف الصباح وحتى وقت متأخر منه، عندما يتراجع مستوى الكورتيزول لديك وتبدأ في الشعور بانخفاض الطاقة، لكن بالطبع ليس في وقت متأخر جدا من فترة ما بعد الظهر، حيث قد يؤثر ذلك على جودة نومك".