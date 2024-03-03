الجيش السوداني يرفض طلب إيران ببناء قاعدة على البحر الأحمر لمراقبة إسرائيل

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول استخباراتي سودانى أن الجيش رفض العرض الذي قدمته إيران، حيث عرضت توريد مسيرات إلى الجيش مقابل منح طهران إذناً بإقامة قاعدة بحرية دائمة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر.

وفقًا للمسؤول السوداني، قدمت إيران عرضًا لتزويد الجيش بسفينة حربية مجهزة لحمل المروحيات والمسيرات، بشرط أن يوافق على إقامة قاعدة عسكرية لطهران على سواحل البحر الأحمر.

وتهدف إيران من وراء هذا العرض إلى مراقبة حركة المرور البحرية من وإلى قناة السويس وكذلك من وإلى إسرائيل.وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"

وفقًا لتقارير الصحيفة، فشلت محاولات إيران في الضغط على السودان للسماح لها بإقامة قاعدة بحرية دائمة على سواحل البحر الأحمر، حسب ما أفاد مسؤول استخباراتي سوداني بارز.

أكد أحمد حسن محمد، مستشار المخابرات للزعيم العسكري السوداني، أن إيران قدمت طائرات بدون طيار مفخخة للجيش السوداني للاستخدام في القتال، ومؤخرًا عرضت تقديم سفينة حربية قادرة على حمل مروحيات في حالة منح السودان الإذن بإنشاء القاعدة، ولكن هذا العرض تم رفضه.

ووفقًا للصحيفة، فإن إيران ترى البحر الأحمر بأهمية استراتيجية جيوسياسية، مما دفعها للسعي نحو تأسيس وجود لها على السواحل، مما سيعزز نفوذها في المنطقة، خاصة مع وجود حلفائها مثل الحوثيين في اليمن، الذين يمتلكون سواحل البحر الأحمر أيضًا.

ووفقًا للمعلومات الاستخباراتية، فقد نشرت القوات المسلحة السودانية طائرات بدون طيار من طراز مهاجر 6 بهدف منع الهجمات العسكرية لميليشيا الدعم السريع التي تسيطر على مناطق واسعة من وسط وغرب السودان، بالإضافة إلى جزء كبير من الخرطوم، خلال العام الماضي.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن المسؤولين الأمريكيين يرون أن إيران تعتزم استخدام علاقاتها مع الجيش السوداني لتعزيز تحالفاتها الإقليمية، بهدف تعزيز قدرتها على الممرات المائية الاستراتيجية في البحر الأحمر.



