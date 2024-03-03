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الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط  خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن ، بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة ، منها السفينة  ( ESNA ) و التي ترفع علم مصري ويبلغ طولها 223 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية .. يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16832 طن تشمل : 900 طن أسمنت معبأ و 300 طن كسب صويا و 200 طن علف و 8323 طن يوريا و 1819 طن رمل و 5290 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31535 طن تشمل :  13481 طن قمح و 7938 طن خردة و 1798 طن حديد و 1100 طن زيت طعام و 1218 خشب زان و 6000 طن كسب صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1219 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 144 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3499 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 61423 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 86026 طنًا .

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4982 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي و بنى سويف و امبابه و كفر الشيخ ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4172 شاحنة .

استقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء    دمياط وفد الخط الملاحي العالمي ONE -  ( Ocean Network Express ) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط ، حيث ضم الوفد الربان هوسونو يوكيو مدير عام تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا – افريقيا  رادك ماجرسكى  مدير تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا_ افريقيا و محمد سلطان رئيس العمليات بمصر  ومحمد السايس مشرف أول العمليات بمصر .

الـ 24 ساعة الماضية التعاون المشترك بين الجانبين الحبوب والغلال السفن والحاويات السلع الاستراتيجي