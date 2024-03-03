اليوم.. زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني جانتس يتوجه إلى واشنطن

قال رامي جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ أحد أعضاء حكومة الحرب الإسرائيلية وزعيم المعارضة بيني جانتس يتوجه اليوم إلى واشنطن، وسيلتقي نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس يوم الاثنين.

وأضاف "جبر"، في مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"،اليوم الاحد: "هذا اللقاء يأتي خارج المنظومة الرسمية للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية".

وتابع: "تلقى زيارة جانتس معارضة كبيرة داخل حكومة نتنياهو ويرون أنها غير مناسبة في هذا التوقيت، ويرى الجانب الأمريكي أنها محاولة غير رسمية لاستقطاب لتجهيزه وتحضيره كما يقول بعض المراقبين كي يكون بديلا لنتنياهو في الانتخابات المقبلة، لأن من وجهة نظر واشنطن، فإن جانتس أكثر تعاونا معها في خطتها المرسومة للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بينما يتحدى نتنياهو زواشنطن وقراراتها ولديه رغبة في إثبات ذاته ولديه مصالح سياسية داخلية".