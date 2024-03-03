قصور الثقافة تقدم "العادلون ضمن الموسم المسرحي الجديد"

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن الموسم المسرحي الجديد العرض المسرحي "العادلون" عن رواية الأديب الفرنسي ألبير كامو، وإخراج محمد فاضل القباني.

تدور أحداث العرض في إطار فلسفي، حول مجموعة من الفدائيين الفلسطنيين يخططون لاغتيال أحد قادة الكيان الصهيوني، ويؤكد العرض على صورة المناضل العادل الذي يعطي الأولوية للمواقف الإنسانية دون أن يفقد روح الانتفاضة التي يؤمن بها، حيث يمكن تحقيق العدالة بشرف وحرية وليس عن طريق القتل أو العدائية فقط.

العرض أعده مسرحيا الكاتب والصحفي محمد عبد الرحمن، ديكور وملابس: سماح نبيل، إضاءة: محمد الطايع، تأليف موسيقي: محمد خالد، مخرج منفذ: ياسر الوكيل، مدقق لغوي: أحمد سعيد، فوتوغرافيا: عادل صبري، فيديو: جرجس صبحي - مريم سليمان، هيئة الإخراج: مروان عثمان - محمد ياسر - عمر عزيز - هدير السيد - مي شاهين.. تمثيل: رامي نادر، خالد رأفت، السعيد قابيل، هدير طارق، عبد الرحمن كمال، محمد فاضل.

العرض المسرحي "العادلون" لفرقة قصر ثقافة عين حلوان، ويقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم وإنتاج التجارب النوعية بالإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، ويستمر عرضه يوميا بمسرح الطليعة في التاسعة مساء حتى الثلاثاء المقبل 5 مارس.

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