أحمد ماجد يقدم 4 أعمال في شهر رمضان

يشارك النجم الشاب أحمد ماجد خلال الموسم الرمضاني مجموعة من الأدوار المختلفة خلال 4 مسلسلات رمضانية، وهم مسلسل "صيد العقارب" يقدم شخصية شاب يقوم بالعديد من المشكلات وهو محور المشاكل في المسلسل، من بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم.

أما المسلسل الثاني فهو مسلسل "نعمة الأفوكاتو" بجانب النجمة مي عمر وولاء الشريف حيث يقدم شخصية المحامي وشريك النجمة مي عمر في كل أحداث المسلسل وزوج النجمة ولاء الشريف، "نعمة الأفوكاتو" بطولة مى عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو ريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقى، طارق النهرى، سامى مغاورى، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبد الناصر وتأليف محمد سامى ومهاب طارق وإخراج محمد سامى.

المسلسل الثالث "عتبات البهجة" مع النجم الكبير يحيى الفخراني ويقدم شخصية وكيل نيابة يقوم بالتحقيق مع النجم الكبير في إحدى القضايا الهامة، والمسلسل معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، بطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي.

أما المسلسل الرابع هو "جودر" حيث يقدم بطولة إحدى حلقات المسلسل المكون من 30 حلقة، بجانب النجمة الكبيرة "نور"، مسلسل "جودر" بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، أيتن عامر، وليد فواز، هنادي مهنا، جيهان الشماشرجي، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد، تاليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.