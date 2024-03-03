بالصور.. فريق "أهل الخير" يوزع الهدايا على الأطفال بـ"أورام الأقصر"

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة شمال محافظة الأقصراليوم الأحد، وفد من مبادرة "أهل الخير"، لرسم الابتسامة على شفاه الأطفال ، وتقديم الدعم المعنوي والنفسي للأطفال مرضى السرطان ممن يتلقون العلاج المجاني بأقسام المستشفى.

واصطحب فريق العلاقات العامة بالمستشفى، أعضاء المبادرة في زيارة لأقسام المستشفى؛ تعرفوا خلالها على طبيعة تلقي الأطفال المرضى للخدمات الطبية وسبل الرعاية الصحية المختلفة وتصميمات الغرف حتى يشعر الأطفال بأن المستشفى منزلهم الثاني للشعور بالأمان وتحدى المرض لتحقيق الشفاء.

وخلال الفعالية، أكد أعضاء المبادرة على إعجابهم الشديد بالخدمات الطبية المجانية المميزة التى تتم داخل أقسام المستشفى المختلفة، والتي تساهم في إسعاد كبار السن، والأطفال مرضى السرطان والتى ترفع من معنوياتهم وأن الجميع بجوارهم خلال مشوارهم العلاجى.

كما استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، أعضاء مبادرة"احمى نفسك" ووفد من مدرسة الجيل الصاعد الخاصة بإدارة قنا التعليمية لدعم الأطفال مرضى السرطان معنويا والشد من أزرهم طوال رحلتهم العلاجية داخل أقسام المستشفى.

ووزع أعضاء مبادرة "احمى نفسك"، ووفد المدرسة الهدايا والفوانيس والالعاب على مرضى السرطان بمستشفي "شفاء الأورمان" لسرطان الأطفال، احتفالاً بقرب قدوم شهر رمضان المبارك، بجانب عمل مجموعة من الانشطة الترفيهية لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال.

وعبر أعضاء مبادرة "احمى نفسك"، عن سعادتهم بالتواجد وسط المرضى، مؤكدين على أن اليوم كان مميزا وسعيدا وسط الأطفال المرضى الذين فرحوا بالفوانيس وشاركونا في توزيع الهدايا، وارتسمت الفرحة والسعادة في عيون الأطفال الذين يتلقون العلاج المجانى داخل مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الاطفال.

وقام فريق العلاقات العامة بتنظيم جولة لوفد مبادرة "احمى نفسك" تفقدوا خلالها أقسام المستشفى المختلفة للتعرف على مراحل العلاج داخل أقسام العلاج الإشعاعي والكيماوي وتجهيزات معمل الباثولوجي والمقر المتكامل لبنك الدم، وغرف العمليات والرعاية المركزة والإقامة الداخلية.

واشاد أعضاء المبادرة بالخدمات في مستشفى شفاء الأورمان كصرح طبي عملاق جاء نجاة لمرضى الأورام السرطانية لمحافظات الصعيد ، وتوفير الجهد المادي والنفسي، و تكبدهم مشقة السفر وقوائم الانتظار بمستشفيات العاصمة، موجهين الشكر لادارة المستشفى وشفاء الأورمان على الخدمات المميزة التي يقدمونها للأطفال المرضى.

من جانبه، رحب محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بأعضاء مبادرة "أهل الخير" على دعمهم الأطفال مرضى السرطان ، موجها الشكر والتقدير لهم على حرصهم لزيارة مستشفى الأطفال وتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال، كما رحب بزيارة مبادرة "احمى نفسك" ومدرسة الجيل الصاعد الخاصة لمستشفى شفاء الأورمان والتعرف عن قرب على الخدمات التى تقدم للمرضى من الأطفال والكبار واتباع أحدث الأساليب العلاجية من خلال الكوادر الطبية المدربة للوصول الى الهدف الأسمى" صعيد بلا سرطان".

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