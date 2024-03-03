تظاهرات للأطباء المضربين عن العمل في كوريا الجنوبية

تظاهر الآلاف من الأطباء في كوريا الجنوبية اليوم الأحد في استمرار للتصعيد في أزمة إضراب الأطباء عن العمل منذ الشهر الماضي اعتراضا على السياسات الحكومية.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الإنجليزية أن قرابة عشرة آلاف طبيب أضربوا عن العمل منذ ما يقرب من أسبوعين اعتراضا على خطط الحكومة لرفع عدد المقبولين بكليات الطب، مضيفة أن التظاهرات الجديدة تعد تحديا للموعد النهائي الذي حددته الحكومة لعودة الأطباء لعملهم في 29 من فبراير الماضي ليتجنبوا التعرض للحبس أو وقف رخصة العمل.

وتسعى حكومة كوريا الجنوبية إلى قبول ألفي طالب إضافي في كليات الطب سنويا بدءا من العام المقبل لمعالجة ما تصفه بأنه أقل نسبة لعدد الأطباء إلى عدد السكان بين الدول المتقدمة. ويخشى الأطباء أن يؤدي الإصلاح إلى تناقص جودة الخدمة والتعليم الطبي، لكن أنصار التعديل يتهمون الأطباء بمحاولة الحفاظ على رواتبهم ووضعهم الاجتماعي.

يشار إلى أن الإضراب أثر بشكل كبير على الخدمات الطبية، حيث ألغيت نصف العمليات الجراحية المقررة في بعض المستشفيات الكبرى منذ الأسبوع الماضي ما دفع الحكومة إلى رفع مستوى تأهب الصحة العامة إلى أعلى مستوى.