توافد كثيف للمشاركين في اليوم الثاني لانعقاد المؤتمر الدولي للسياحة الصحية.. صور

شهد اليوم الثاني لانعقاد المؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة الصحية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، توافد كثيف لجميع الوفود المشاركة في الجلسات الخاصة بالمؤتمر منهم وزراء، وممثلي المنظمات الدولية، وقطاع عريض من رؤساء الهيئات والجهات، ورؤساء الجامعات، والمسئولين، وممثلين عن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، منهم احمد اسماعيل بهبهاني، رئيس تحرير جريدة الخليج الكويتية، ولفيفٌ من الخبراء والممارسين والمهتمين بقضايا السياحة الصحية وسياحة الاستشفاء في العالم.

و بدأت جلسات المؤتمر منذ الصباح الباكر بمشاركة كثيفة من الوفود، الذين اعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في تلك الفعاليات، كما قاموا بتفقد أجنحة المعرض المقام علي هامش المؤتمر، واثنوا علي كافة الاجنحة وحسن التنظيم.

كما التقي اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، الرئيس الشرفي لمؤتمر تطبيقات السياحة الصحية، حسن شحاتة وزير العمل وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة الصحية المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديده، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

تناول اللقاء بحث عدد من ملفات التعاون المشتركة بين المحافظة ووزارة العمل، منها خطط التدريب المهني،وتقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظة،وتوفير فرص عمل لائقة للشباب،وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل،إضافة إلى جُهود تعيين ذوي الهمم ،ورعاية العمالة غير المنتظمة ،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واصطحب محافظ جنوب سيناء وزير العمل في جولة تفقدية لأجنحة المعرض المقام علي هامش المؤتمر، والتي تضمنت جناح الهيئة العامة للرعاية الصحية، وأجنحة عدد من المنشآت المعنية بتقديم الرعاية الصحية، واجنحة عدد من منشآت القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمتخصصة في علاج الأطفال، والمسنين، وجناح الهيئة العامة للرقابة والاعتماد، وجناح عرض المنتجات محلية ذات الطابع الصحي، وجناح عرض منتجات تراثية وحرف يدوية ذات طابع بدوي..

وبعد مشاركته في عدد من جلسات المؤتمر قدم وزير العمل الشكر لمحافظ جنوب سيناء، الرئيس الشرفي للمؤتمر لدعوته الكريمة للوزير لمشاركته في هذا المؤتمر الهام، مشيدا بحسن التنظيم، كما هنأ المحافظ علي حصوله علي جائزة رجل العام، وحصول شرم الشيخ علي جائزة أفضل مدينة سياحية أمنة في العالم، وهنأه ايضا علي نجاح مؤتمر السياحة الصحية.

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