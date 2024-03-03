الجيش الصومالي: مقتل 30 عنصرا إرهابيا في ولاية جوبالاند بجنوب البلاد

أعلن الجيش الصومالي مقتل 30 عنصرا من الإرهابيين في عملية عسكرية في مناطق ولاية جوبالاند في جنوب البلاد.

وأوضح الجيش الصومالي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية " صونا" اليوم/ الأحد/ - أنه تم القبض على 10 إرهابيين في منطقة " بارسنغوني"، مشيرا إلى استمرار عمليات الملاحقة ضد الإرهابيين بجنوب ووسط البلاد.

