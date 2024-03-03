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الأحد 03 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الجيش الصومالي: مقتل 30 عنصرا إرهابيا في ولاية جوبالاند بجنوب البلاد

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
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 أعلن الجيش الصومالي مقتل 30 عنصرا من الإرهابيين في عملية عسكرية في مناطق ولاية جوبالاند في جنوب البلاد.
وأوضح الجيش الصومالي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية " صونا" اليوم/ الأحد/ - أنه تم القبض على 10 إرهابيين في منطقة " بارسنغوني"، مشيرا إلى استمرار عمليات الملاحقة ضد الإرهابيين بجنوب ووسط البلاد.
 

الجيش الصومالى الإرهابيين جوبالاند