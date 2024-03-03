أعلن الجيش الصومالي مقتل 30 عنصرا من الإرهابيين في عملية عسكرية في مناطق ولاية جوبالاند في جنوب البلاد.
وأوضح الجيش الصومالي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية " صونا" اليوم/ الأحد/ - أنه تم القبض على 10 إرهابيين في منطقة " بارسنغوني"، مشيرا إلى استمرار عمليات الملاحقة ضد الإرهابيين بجنوب ووسط البلاد.
بوابة العرب
الجيش الصومالي: مقتل 30 عنصرا إرهابيا في ولاية جوبالاند بجنوب البلاد
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أعلن الجيش الصومالي مقتل 30 عنصرا من الإرهابيين في عملية عسكرية في مناطق ولاية جوبالاند في جنوب البلاد.
أعلن الجيش الصومالي مقتل 30 عنصرا من الإرهابيين في عملية عسكرية في مناطق ولاية جوبالاند في جنوب البلاد.