طارق عبد العزيز: قانون الضمان الاجتماعي الموحد "إنجاز".. والدولة ليست بعيدة عن مواطنيها

أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ بقانون الضمان الاجتماعي الموحد، واصفا اياه بـ “الانجاز” ، مؤكدا أن القانون علي درجة كبيرة من الاهمية ، لكل من اعتقدوا انهم بعيدين ، فنقول لهم الدولة المصرية ليست بعيده عن مواطنيها وتدعمهم بكل قوة .

واضاف عبد العزيز في كلمته في الجلسة العامة اليوم اثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، باننا نواب الريف كان لدينا الكثير من المشكلات في معاش تكافل وكرامة وفي عدم وجود معايير محدده للعجز واسس الاضافه ، وكذلك ماكنا نعاني منها في تقديم التظلمات ومايثار عن الشك في وجود حيازه زراعيه من عدمة ، جميعها القانون سيققا من مشكلاتها .

ولفت عبد العزيز الي ان هذا الشهر مارس شهد انحياز للفئات التي اكد الدستور علي رعايتها ، وخاصة ان الرئيس السيسي منذ ايام حظي قادرون باختلاف برعاية غير مسبوقه ، واليوم وفي نفس الشهر نناقش قوانين تهم محدودي الدخل والفئات الغير قادرة علي الكسب.