سيوة تستقبل الفوج الأول لمعسكرات “يلا كامب”.. صور

قال مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح الدكتور وليد رفاعي، اليوم الأحد، إن المحافظة استقبلت 50 شابا وفتاة من المشاركين بمعسكر “يلا كامب” الذي تنظمه وزارة الشباب الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح.

جاء ذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبتعليمات الدكتور عمرو الحداد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

وأشار «رفاعي» بأن المعسكر ينفذ بواحة سيوة وتم إقامة المخيمات من قبل المشاركين، مشيرا إلى أن يتضمن برنامج المعسكر، أنشطة سياحية وثقافية، وألعاب ترفيهية، بالإضافة إلى منطقة الألعاب الجبلية، حفلات سمر، جلسات يوجا، موضحًا أن البرامج يتضمن زيارة الأماكن السياحية بسيوة، وتنفيذ نشاط رياضي ومسيرات مشي بالمناطق الجبلية المحيطة وبعض الأنشطة الخلوية، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتماما بتنفيذ العديد من الأنشطة للشباب والفتيات.

وقام وفد من وزارة الشباب والرياضة واتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية بزيارة المشاركين، وضم الوفد محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة نائبا عن وكيل الوزارة للتنمية الرياضية، والدكتور وليد عبدالعزيز رفاعي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح، والكاتب الصحفى اشرف محمود رئيس اتحاد الثقافة الرياضية، والكابتن حسين عبداللطيف نجم نادي الزمالك.

يقام المعسكر بإشراف أحمد سعيد الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ورضا الششتاوى، ورضا إبراهيم، ومحمود إبراهيم إدارة الرياضة، ومحمد النطاط الشئون المالية.

معسكر يلا كامب بواحة سيوة

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