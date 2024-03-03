«وول ستريت جورنال»: الجيش السوداني رفض عرضا إيرانيا

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، اليوم الاحد، أن الجيش السوداني رفض عرضا إيرانيا بتزويده بمسيرات مقابل إنشاء قاعدة لإيران، وذلك وفقا لقناة "القاهرة الاخبارية".

وقال مسؤول استخباراتي سوداني لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن الجيش رفض عرضا من إيران لتزويده بمسيرات مقابل منح طهران إذنا بإنشاء قاعدة بحرية دائمة على البحر الأحمر.

وعرضت إيران بحسب المسؤول السوداني إمداد الجيش بسفينة حربية قادرة على حمل مروحيات ومسيرات إذا وافق على إنشاء القاعدة العسكرية لطهران على البحر الأحمر.

وقالت وول ستريت جورنال إن إيران تهدف إلى مراقبة حركة المرور البحرية من وإلى قناة السويس وإسرائيل.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها الصحيفة فإن إيران ضغطت على السودان دون جدوى للسماح لها ببناء قاعدة بحرية دائمة على ساحل البحر الأحمر، وفقًا لمسؤول استخباراتي سوداني كبير.