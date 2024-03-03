برلمانية التجمع: قانون الضمان الاجتماعي يدعم العلاقة بين المواطن والدولة

أعلن النائب السيد عبدالعال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

ووجه رئيس حزب التجمع الشكر للجنة حقوق الإنسان بالمجلس على الجهد المبذول للمشروع المحترم، قائلًا: إن المشروع استكمال لتطوير منظومة قوانين الحماية الاجتماعية، وأهم ملامحه أنه يدعم العلاقة بين المواطن والدولة لتجديد عقد اجتماعي متجدد في دولة المواطنة.

وتابع عبدالعال كلمته خلال الجلسة العامة: أن التجربة المصرية خلال 10 سنوات الماضية وبشهادات دولية يؤكد أنها ربطت قوانين الحماية الاجتماعية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لخلق فرص عمل للمواطنين.