ads
الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

المرصد الأورومتوسطي يوثق دهس الدبابات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين أحياء

دبابة إسرائيلية
دبابة إسرائيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الاحد، أن الدبابات الإسرائيلية قامت بدهس عشرات الفلسطينيين بشكل متعمد في قطاع غزة وهم أحياء.

وأوضح المرصد أنه وثّق حالة دهس متعمدة لشاب فلسطيني في حي الزيتون بمدينة غزة في 29 فبراير الماضي، حيث تم اعتقاله وتقييد يديه بقيود بلاستيكية قبل أن يتم دهسه من قبل جيش الاحتلال.

تم توثيق حادثة أخرى حيث دهست دبابة إسرائيلية كرفان إيواء في منطقة أبراج طيبة بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة في 23 يناير الماضي، مما أسفر عن استشهاد شخص وابنته الكبرى وإصابة أطفاله الثلاثة المتبقين وزوجته.

غزة الدبابات الإسرائيلية الفلسطينيين المرصد الأورومتوسطي