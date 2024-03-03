المرصد الأورومتوسطي يوثق دهس الدبابات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين أحياء

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الاحد، أن الدبابات الإسرائيلية قامت بدهس عشرات الفلسطينيين بشكل متعمد في قطاع غزة وهم أحياء.

وأوضح المرصد أنه وثّق حالة دهس متعمدة لشاب فلسطيني في حي الزيتون بمدينة غزة في 29 فبراير الماضي، حيث تم اعتقاله وتقييد يديه بقيود بلاستيكية قبل أن يتم دهسه من قبل جيش الاحتلال.

تم توثيق حادثة أخرى حيث دهست دبابة إسرائيلية كرفان إيواء في منطقة أبراج طيبة بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة في 23 يناير الماضي، مما أسفر عن استشهاد شخص وابنته الكبرى وإصابة أطفاله الثلاثة المتبقين وزوجته.