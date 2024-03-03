ads
الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

فصائل فلسطينية: نخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في محور التقدم بخان يونس

اثار الدمار في غزة
اثار الدمار في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت فصائل فلسطينية، اليوم الاحد، أننا نخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في محور التقدم بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بحسب قناة "القاهرة الاخبارية".

ويتواصل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ149 على التوالي، في ظل استمرار مجازر الاحتلال الاسرائيلي في العديد من مناطق القطاع، فيما تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي موقعة المزيد من الخسائر بين جنود العدو وآلياته.

وجدد الاحتلال الاسرائيلي ارتكاب العديد من المجازر في غزة، حيث شهدت مناطق خان يونس في الجنوب ودير البلح في الوسط قصفاً عنيفاً بعد المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بغارات على محيط المستشفى الإماراتي ما أدّى الى استشهاد عشرة مدنيين على الاقل بين أحد المسعفين وعشرات الاصابات فضلاً عن اندلاع النيران في بوابة المستشفى.

فصائل فلسطينية قوات الاحتلال خان يونس قطاع غزة العدوان الإسرائيلي