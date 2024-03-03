إعلام إسرائيلي: إطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه مستوطنة مطلة على الحدود مع لبنان

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه مستوطنة المطلة على الحدود مع لبنان، وذلك وفقا لقناة "القاهرة الاخبارية".

ونعى «حزب الله» اللبنانى، أمس، 3 من عناصره قتلوا نتيجة قصف طيران الاحتلال الإسرائيلى بصاروخين سيارة فى طريق عام الناقورة فى منطقة الحمرا جنوب لبنان.

وأعلنت القناة الـ«12» الإسرائيلية، أن الغارة أدت إلى مقتل قيادى فى الحزب، بينما أفاد مصدر أمنى لبنانى بأن شخصية فلسطينية هى المستهدفة فى غارة الناقورة، وفقا لما نقله موقع لبنان24.

فى المقابل، نفذ حزب الله هجومًا جويا على قيادة القطاع الإسرائيلى المستحدث فى ليمان بمسيرة انقضاضية، إلى جانب استهداف تجمعا لجنود إسرائيليين فى محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية، محققا إصابات مباشرة.

