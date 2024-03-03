رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت يهنئ شهباز شريف على انتخابه رئيسا للوزراء

هنأ رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنور الحق كاكر اليوم (الأحد) محمد شهباز شريف على انتخابه رئيسا لوزراء باكستان.

وكتب كاكر على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/ (تويتر سابقا): "تهانينا لشهباز شريف على انتخابه رئيسا جديدا للوزراء في باكستان".

وتمنى كاكر لرئيس الوزراء المنتخب كل التوفيق وهو يبدأ رحلة القيادة المهمة، بحسب وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، وعلق كاكر قائلا: "أتمنى أن تجلب فترة ولايتك الرخاء والتقدم والوحدة لأمتنا ".

وانتخب المشرعون في الجمعية الوطنية الباكستانية (البرلمان) اليوم شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء في باكستان للمرة الثانية بعد حصوله على 201 صوت، متغلبا على عمر أيوب من مجلس الاتحاد السني الذي حصل على 92 صوتا