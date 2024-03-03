غدا.. رئيس وزراء سنغافورة يبدأ زيارة إلى أستراليا للمشاركة في عدة اجتماعات

بدأ رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، زيارة إلى مدينة "ملبورن" الاسترالية تستمر حتى 6 مارس الجاري، وذلك لحضور الاجتماع السنوي التاسع لقادة سنغافورة واستراليا والقمة الخاصة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) واستراليا.

ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن مكتب رئيس وزراء سنغافورة قوله إن لي سيشارك في الاجتماع السنوي للقادة مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، مشيرا إلى أنه سيعقب الاجتماع مؤتمر صحفي مشترك.

وأضاف مكتب رئيس الوزراء - في بيان صادر عنه - أن الاجتماع السنوي للقادة والذي تقرر عقده في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين سنغافورة واستراليا يعد منصة رئيسية لرئيسي وزراء الدولتين لمناقشة التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية.

وفيما يتعلق بالقمة الخاصة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) واستراليا، قال مكتب رئيس الوزراء إن هذه القمة ستعيد التأكيد على العلاقات طويلة الأمد والموضوعية بين الآسيان واستراليا كما أنه من المقرر أن تبحث سبل تعميق وتوسيع التعاون خاصة في الاقتصادات الخضراء والرقمية.

وأضاف البيان أن الزعماء سيتبادلون وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى كيفية مواصلة العمل مع أستراليا في بناء منطقة مفتوحة وشاملة ومستقرة.

ومن المقرر أن يرافق لي خلال زيارته لأستراليا وزير الشئون الخارجية فيفيان بالاكريشنان وعدد من المسئولين بمكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية.