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الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الأمن يكشف ملابسات مشاجرة انتهت بسقوط قتيل في منشأة القناطر

كشف ملابسات حدوث
كشف ملابسات حدوث مشاجرة بالجيزة ووفاة أحد الأشخاص..وضبط مرتك
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تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات بلاغ تلقاه مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) وبها رش خرطوش بالجسم.
 بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه و(عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز) لخلافات مالية بينهما قام على إثرها المذكور بإطلاق عيار نارى من "فرد محلى" كان بحوزته تجاه المجنى عليه فأحدث إصابته التى أودت بحياته.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات ، وأرشد عن (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – فرد محلى"المستخدم فى إرتكاب الواقعة")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وزارة الداخلية منشأة القناطر