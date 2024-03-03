وفاة اللواء منير ثابت شقيق سوزان مبارك ورئيس اللجنة الأولمبية الأسبق

توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، اللواء منير ثابت، رئيس اللجنة الأولمبية الأسبق وعضو اللجنة الأولمبية الدولية السابق عن عمر ناهز الـ88 عاما.

وأعلن خالد ثابت، نجل اللواء منير ثابت وفاة والده اللواء منير ثابت، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي اللواء منير ثابت.. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأسكنه الجنة.. سوف تقام صلاه الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد الصديق بمساكن شيراتون، والدفنة بمقابر العائلة بمصر الجديدة.

ولد اللواء طيار منير صالح ثابت يوم 29 أكتوبر 1936، في مدينة قنا بصعيد مصر، وهو نجل طبيب الأطفال المصري صالح ثابت، وشقيق سوزان مبارك حرم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وتولى اللواء منير ثابت رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية فى الفترة من 1990 حتى 1993 للمرة الأولى ثم الولاية الثانية فى الفترة من 1996 حتى 2009 وحققت خلالها الرياضة المصرية إنجازات كبيرة على الصعيد الأولمبي والدولي وكان منير ثابت عضوا في منتخب مصر للرماية، وكان عضوا في اللجنة الدولية للأولمبياد منذ عام 1998.