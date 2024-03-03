"سرقوا شوالين ثوم".. جنايات بورسعيد تُحاكم 3 طلاب في بورسعيد

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، 11 مارس الجاري، أولى جلسات محاكمة 3 طلاب متهمين بسرقة جوالين ثوم بالإكراه.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 18 ديسمبر عام 2023 بدائرة قسم الزهور والمتهم فيها 3 طلاب بسرقة جوالين ثوم والمملوكة للمجني عليه: السعيد أحمد علي سليمه، وكان ذلك بالطريق العام وفي إحدى وسائل النقل البرية وبطريق الإكراه الواقع عليه، بأن تعدى عليه المتهمين بالضرب بواسطه حجر محدثين إصابته وتمكنوا بتلك الوسيلة القصرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على المنقولات.

وشهد المجني عليه أنه حال قيادته السيارة الخاصة به بالطريق العام فوجئ بتصلق المتهم الأول صندوق السيارة والتعدي عليه بالضرب وانذاك تعدى عليه المتهمين الثاني والثالث بالضرب بواسطة الحجر، فأحدثوا إصابته وتمكنوا بتلك الوسيلة القصرية من شل مقاومته، والاستيلاء على إثنين جوال من الثوم مملوكين له كرها عنه.

وثبت بالتقرير الطبي الخاص للمجني عليه والصادر من مستشفى الزهور المركزي أن إصابته عبارة عن 3 جروح قطعية بالرأس طولها 3 سنتيمتر وجرح في الأذن اليسرى، ومدة العلاج أقل من 20 يوما، وبعرض المتهم الأول على المجني عليه أفاد بأنه ذات المتهم الذي كان يعلو السيارة والذي قام بضربه.