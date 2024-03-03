مجلس الشيوخ يقف دقيقة حداد على روح النائب علي عطوة

وقف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على روح النائب الراحل علي عطوة، والذي وافته المنية قبل أيام.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: يعز علينا جميعاً أن ننعى زميلاً فاضلاً، هادئاً، متواضعاً، دمث الخلق، وهو الزميل الراحل على عطوة مضعان، والذى وافته المنية بعد فترة طويلة من العطاء.

وأشار إلى أن الراحل تاركاً خلفه سيرة عطرة، وذكرى طيبة، وميراثاً طويلاً من الدفاع عن قضايا وطنه، فقد كان رحمه الله ــ وبحق ــ مثالاً فريداً للبرلمانى المثقف، الواعى، وكان يتمتع بخصال عظيمة، ومزايا حميدة، وقد ألفناه متفانياً فى أداء دوره التشريعى والرقابى.

وتابع: ونحن أمام قضاء الله وقدره، لا نملك إلا الامتثال لأمره سبحانه وتعالى، ولا نقول إلا ما يرضيه "إنا لله وإنا إليه راجعون" ونتوجه إليه بالدعاء بقلوبنا أن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون

وأعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلو مقعد النائب الراحل علي عطوة مضغان، عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن بمحافظة جنوب سيناء.

وشهدت الجلسة تلاوة إخطار وزارة الداخلية بوفاة النائب الراحل علي عطوة، وبعدها تم تأبين النائب، وإعلان خلو مقعده، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.