ردا على "البوابة نيوز".. مياه الشرب توضح موقف مشروعات الصرف بوحدات قرى البحيرة

بعثت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ردًا على ما نشر بموقع “البوابة نيوز” يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024، تحت عنوان “11 طلب احاطة علي طاولة اسكان النواب محافظة البحيرة.

وأوضحت الهيئة أنها تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع الصرف الصحي بعدد من القرى وجارى أعمال تجارب التشغيل لمحطة الرفع وجارى التسليم الابتدائي لشبكة الإنحدار وخط الطرد ومحطة المعالجة لتشغيل المشروع ودخوله الخدمة لعدد القري بمحافظة البحيرة .

وأضافت، أن عدد القري المخدومة 7 قري بالاضافة الي منقباد غرب وإجمالي عدد القرى الجارى تنفيذها بمعرفة شركة المياه والصرف الصحي ببعض العزب والقرى بمركز ومدينة كفر الدوار

بالاضافة الى ان اجمالي عدد القري الجاري تنفيذها بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بنسب تنفيذ متفاوتة 18 قرية عدد القرى التي تم توفير مواقع لها 4 قرى

وتابعت: تم التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار لتوفير ارض لاقامة محطة رفع تبرع املاك دولة والانتهاء من مشروع صرف صحي قرية قومبانية لوقين فان الجهة المنوط بالمشروع شركة مياه الشرب والصرف الصحي اما بالنسبة لعدم ادراج محطة الرفع بقرية عثمان التي تتبع الحيز العمرني لمدينة كفر الدوار .

بالنسبة لعدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي ببعض العزب والقرى بمركز ومدينة كفر الدوار

كما يجرى العمل بمنطقة (انطونيادس -_طه ) ضمن المناطق المستخدة بكفر الدوار ومقرر النهو في نهاية هذا العام .

كما تم نهو الاعمال بقرية سيد غازى وجارى نهو إجراءات التسليم الابتدائى، والعمل بمشروع الصرف الصحي بقرية كزم دفشو بنسبة تنفيذ 98٪ومقرر النهو فى 3-2024، وجاري توصيل خدمات الصرف الصحي للقرى المحرومة بمركز كفر الدوار ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمه

اما بخصوص تشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بقرية المعدية بانه تم نهو المشروع ومتوقف التسليم لحين موافقة هيئة الثروة السمكبة علي صرف السيب النهائى علي بحيرة ادكو .

واما بخصوص انشاء ماخذ محطة مياة شرب ادفينا الجديد سوف يتم نهو اجراءات الاسناد بعد نهو اجراءات الارض المقرر اقامة ماخذ محطة مياه ادفينا عليها وذلك بمعرفة المحافظة.

وبخصوص البطء الشديد فى احلال وتجديد وتوسعة الخطوط المتهالكة بمركز ومدينة ادكو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة هي الجهة المنوط بها اعمال الاحلال والتجديد

وعن عدم وجود خدمة الصرف الصحي بمنطقة الطوبين ومنطقة النجيلة فان شركة مياه الشرب والصرف الصحي هي الجهة المنوطة بالمد والتدعيم

اما بشان عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بقريتي سمخراط ومنية السعيد بمركز الرحمانية والمحمودية .

اولا: بالنسبة لقرية منية السعيد مركز المحمودية جاري العمل بالقرية وتم تنفيذ 60%من شبكات الانحدار ومقرر النهو في 6-2025 وسيتم ربط المشروع علي توسعات محطة معالجة ليديا والتي سيتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

ثانيا: مشروع صرف صحي قرية سمخراط مركز الرحمانية، تم تنفيذ 70%من المحطة بالقرية ومن المقرر النهو 12-2024.

وجارى توصيل خدمة الصرف الصحي للقرية المحرومة بمركز ابو حمص ضمنوالمرحلةةالاولي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة

اما بخصوص عدم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي ببعض القرى والمناطق بمركز ايتاى البارود وشبراخيت جاري العمل بالمشروع ومقرر النهو علي النحو التالي

1) صرف صحي ششت الانعام 30-6-2024

2) صرف صحي السوالم 3-2025

3) صرف صحي الشعيرة 30-6-2025

4) صرف صحي امليط 30-6-2025

5) صرف صحي اشليمة 30-6-2025

6) توسعات محطة معالجة صرف صحي شبراخيت 31-12-2024

7) صرف صحي اورين 31-12-2024

8) صرف صحي الرابدان 31-12-2024

9) صرف صحي ام حكيم 31-12-2024

10) صرف صحي ابو درة او حنا 30-6-2025

اما بخصوص عدم تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقري محلة احمد وكفر غرين والطود والنقيدى وكذلك استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية صفط العنب مركز كوم حمادة

اولا: مشروع صرف صحي قرية محلة احمد

تسليم محطة الرفع وخط الطرد وجارى التسليم للشبكات جزئيا ومتبقي حوالي 300م وجاري تحديد طريقة التنفيذ وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية واصتشاري المشروع وسيتم نهوها في موعد اقصاه 28-2-2024 بالاضافة الي 1كم ط شبمات انحدار استكمالات والمقرر نهوها فى 6-2024

ثانيا: مشروع صرف صحي قريتي الطود وكفر غرين وسيتم تنفيذها ضمن مراحل المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

ثالثا: بخصوص صرف صحي قريتي النقيدى وصفط العنب جاري العمل بشبمات انحدار قرية النقيدى بنسبه تنفيذ 70% وقرية صفط العنب بنسبه 20% وسيتم نهو العمل بالقريتين بالتوازى مع نهو العمل فى محطة المعالجة والتي سوف يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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