تسجيل وترخيص 42 منتج أغذية خاصة بهيئة سلامة الغذاء خلال أسبوع

كشف المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 9 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 24 فبراير – 1 مارس، قيام الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة ، بالهيئة القومية لسلامة الغذاء ، 42 منتج و 21 شركة، ونفذت 3 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 740 منتج جديد، و أصدرت 3 شهادات بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 2 زيارة تفتيش لمواقع تخزين القمح (الصوامع) في محافظتي الجيزة والقليوبية،

وتم تسجيل 3 صوامع لتخزين القمح بمحافظتي الجيزة والإسكندرية، فيما تم تحديث القائمة المعتمدة لمنشآت تخزين القمح والتي استوفت اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل عدد المنشآت المستوفاة إلى 9 مواقع تخزينية للقمح.



كما تم عقد دورة تدريبية لمديري مواقع تخزين القمح والتابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين بعنوان "المتطلبات الأساسية لمنشآت تخزين الحبوب (الصوامع – البناكر)" للإمتثال لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء للإدراج بالقائمة المعتمدة.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 40 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 18 شكوى وجاري فحص 22 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 905 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ، شمال سيناء، أسيوط، أسوان، الأقصر، سوهاج، مطروح، الغردقة، البحيرة، الاسماعيلية،الوادي الجديد والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 26 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 4 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1643 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك و بالتنسيق مع إدارة الشكاوى، تم تنفيذ 2 حملة على عدد 27 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها لاشتراطات سلامة الغذاء.

وتم تسجيل 596 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل و تراخيص المحال العامة 431 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 148 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرع الهيئة بمحافظة البحر الأحمر بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 28 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات ( القليوبية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحر الأحمر، الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية، بور سعيد والغربية ) ، وتم تسجيل 4 مخازن بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

و فيما يخص مخازن التغذية المدرسية، تم معاينة 5 مخازن قائمة بالفعل في محافظات ( المنوفية، الجيزة والبحيرة،) وتم استيفاء عدد 3 مخازن ليصل إجمالي المنشآت التخزينية المستوفاة والخاصة بالتغذية المدرسية إلى 27 مخزنا مدرج بالقائمة المعتمدة.

كما تم معاينة 3 مواقع لمخازن تغذية مدرسية جديدة (تحت الإنشاء) في محافظة الغربية، وتم استيفاء 1 مخزن ليصل إجمالي المواقع المستوفاة إلى 86 موقعا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 18 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الاسماعيلية، الغربية، الشرقية، القليوبية والمنوفية.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 62 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة والأقصر.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 25 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، أسيوط، القليوبية، الدقهلية، مطروح والشرقية، وتم تسجيل عدد 3 وحدات طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 5 وحدات لاشتراطات الهيئة وتم إصدار شهادة مؤقتة لها.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 386 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، وعدد 10 تظلمات متعلقة بالأغذية الخاصة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 11 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع و موردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 2 موردي أسماك خلال الأسبوع الماضي.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 8 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن، بالإضافة إلى 65 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وجاري إدراج 1 مجزر دواجن بالقائمة المعتمدة للهيئة، و أصدرت الإدارة 23 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 6 مأموريات رقابية على مصانع المواد الملامسة للغذاء في محافظات الشرقية، القليوبية والمنوفية.

