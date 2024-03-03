انتخاب شهباز شريف رئيسا للوزراء في باكستان للمرة الثانية

أفادت قناة "القاهرة الاخبارية"، اليوم الأحد، بانتخاب شهباز شريف رئيسا للوزراء في باكستان للمرة الثانية.

وللمرة الثانية ،سيصبح السياسي الباكستاني شهباز شريف، رئيسًا للوزراء ، عندما يجري البرلمان المشكل حديثًا تصويتًا بعد مرور ثلاثة أسابيع على الانتخابات الوطنية غير الحاسمة، التي أدت إلى تشكيل حكومة ائتلافية، بحسب وكالة "رويترز".

وجرت الانتخابات الباكستانية في الـ 8 من فبراير، وشاهد التصويت حجب الإنترنت عن الهواتف المحمولة يوم الانتخابات، إلى جانب اعتقالات وعنف قبل التصويت، كما أثار تأخر إعلان النتائج بشكل غير عادي اتهامات بالتلاعب فيها.

وسيعود "شريف" إلى المنصب الذي كان يشغله حتى أغسطس الماضي، عندما تم حل البرلمان قبل الانتخابات، وتولت حكومة تصريف أعمال المسؤولية.

ومن المقرر إجراء التصويت في البرلمان، الذي بدأ جلسته الأولى الخميس الماضي، وسط إجراءات أمنية مشددة، في ظل احتجاج مرشحين مدعومين من رئيس الوزراء السابق السجين عمران خان على نتيجة الانتخابات مع المطالبة بإطلاق سراحه.