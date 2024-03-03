بمشاركة مصرية.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية للدورة 100 لمجلس منظمة العمل العربية

عقـد مجلس إدارة منظمة العمل العربية دورته رقم 100 ،أمس السبت الموافق 2 مارس 2024 في القاهرة – جمهورية مصر العربية، برئاسة الدكتوعلي بن سعيد بن صميخ المري وزير العمل في دولة قطر ، وبحضور كل من: السيد حسن محمد شحاته وزير العمل في جمهورية مصر العربية، والدكتورنصري أبو جيش وزير العمل في دولة فلسطين، والسيد علي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل في دولة ليبيا، وعن فريق العمال حضر كلاً من السيد عاشور تلي/الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والسيد المهندس ناصر بن عبد العزيز الجريد المملكة العربية السعودية، والسيدة سعيدة نغزة /الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن فريق أصحاب الأعمال، و الوزير المفوض الدكتور رائد الجبوري مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربي، و السيد خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، والسيد جمال قادري الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، و السيد محمد بن حسن العبيدلي المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و السيدة رجاء جرجيس عبد الله رئيسة هيئة الرقاية المالية والإدارية.

ومع افتتاح أعمال الدورة المائة لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، رحب السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية بأصحاب المعالي والسعادة منوهاً إلى مجريات الأحداث في الأراضي العربية المحتلة والأوقات العصيبة التي تمر بها المنطقة العربية، مؤكداً أن فلسطين هي قضيتنا الأولى وعلى رأس جدول أعمال مجلس الإدارة، داعياً الجميع لدعم عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة ونصرة هذه القضية العادلة، رافعاً أصدق عبارات الشكر والتقدير لجهود الحكومات العربية في التخفيف من معاناة عمال وشعب غزة .

واستعرض المدير العام جدول أعمال الدورة المائة للمجلس الموقر ، كما تقدم بالتهنئة للدكتور رائد الجبوري لتوليه منصب مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متمنياً لهما كل التوفيق والنجاح في أعمالهما، وتوجه بالتحية للمدير العام السابق شاكراً جهوده المخلصة والدؤوبة طيلة فترة توليه رئاسة المكتب التنفيذي.

استهل سعادة الدكتور / علي بن سعيد بن صميخ المري رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية كلمته بالترحيب بأصحاب المعالي والسعادة والسادة أعضاء الوفود وممثلي المنظمات والاتحادات العربية والدولية، والسيد ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، معرباً عن تقديره للسيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية لجهوده في تطوير العمل في المنظمة وتعزيز دورها القومي على الساحتين العربية والدولية. وأكد على أن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظروف بالغة التعقيد جراء الإبادة والمجازر والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في الحياة، منوهاً إلى ماجاء في تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية لعام 2023 حول أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة وما أبرزه من جرائم وانتهاكات لحقوق العمال الفلسطينيين . كما أشار إلى الدمار غير المسبوق للبنية التحتية في قطاع غزة وانعدام سبل العيش الكريم للعمال والتي تستوجب إيجاد الآليات المناسبة لدعم قطاع العمل الفلسطيني والضغط على سلطات الاحتلال لدفع المستحقات المتأخرة للعمال وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مؤكداً دعم مجلس إدارة منظمة العمل العربية الكامل للشعب الفلسطيني، ورفض محاولات التهجير التي تسوق لها سلطات الاحتلال، مشدداً على موقف قطر الثابت من القضية الفلسطينية.

كما دعا رئيس مجلس الإدارة إلى تكثيف الحوار والعمل وتضافر الجهود لتعزيز دور الشباب العربي في مواجهة التحديات في عصر التحولات التكنولوجية والرقمية والأزمات في أسواق العمل من خلال النهوض بمعايير العمل وتطوير التشريعات وتعزيز دور المرأة واستغلال التطورات التكنولوجية دون المساس بالأمن الوظيفي..هذا ولفت النظر إلى الرقم مائة في دورة انعقاد المجلس، مما عكس عراقة هذه المنظمة ودورها الذي تقوم به خدمة لأطراف الإنتاج الثلاثة في الوطن العربي.

في حين تقدم الدكتور رائد الجبوري ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بالشكر الجزيل لمنظمة العمل العربية على توجيه الدعوة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية لحضور مجلس الإدارة الموقر وعبر عن سعادته لحضوره لأول مرة أعمال المجلس بعد توليه منصبه مؤكداً دعم جامعة الدول العربية لكل ما يفيد في توثيق عرى التعاون والتواصل العربي بما يخدم العمل والعمال، كما نقل تحيات معالي السيد أحمد أبو الغيط – الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية وتمنياتهما لاجتماعات المجلس النجاح والتوفيق والخروج بقرارات تدعم المنظمة والدول العربية، مشيداً بجهود سعادة السيد / فايز المطيري المدير العام للمنظمة ومجلس إدارة المنظمة وممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة في الدفاع عن القضية الفلسطينية في المحافل العربية والدولية في ظل ظروف القاهرة والاستثنائية التي تعاني منها فلسطين والأراضي العربية المحتلة مثمناً تحركهم خلال نوفمبر في اجتماع مجلس إدارة الدولية في جنيف لاسيما المطالبة بالوقف الفوري للحرب على عمال وشعب فلسطين وفق ما جاء في كلمة المدير العام للمنظمة وإدخال المساعدات والاحتياجات اليومية بما يتسق مع قرارات جامعة الدول العربية، كما أشار إلى التحديات التي تؤثر على جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتنامي معدلات الفقر والبطالة والعجز الغذائي والمائي والتغيرات البيئية والمناخية وتأثيرها على أسواق العمل ، واكد على الجهود الكبيرة التي تبذلها المنظمة بالتعاون مع المنظمات العربية الاخر،

وشكر المدير العام لمنظمة العمل العربية على ما يقدمه من دعم لمسيرة العمل العربي المشترك ودور منظمة العمل العربية ونظيراتها كأذرع فنية لجامعة الدول العربية، وفي ختام كلمته جدد شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للمنظمة ومساعديه متمنياً للاجتماع كل التوفيق والنجاح.

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