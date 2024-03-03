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الأحد 03 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الأرصاد الجوية الأمريكية تحذر من استمرار العاصفة الثلجية في كاليفورنيا

العاصفة الثلجية بولاية
العاصفة الثلجية بولاية كاليفورنيا
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من استمرار وخطورة العاصفة الثلجية التي ضربت عدة مدن بولاية كاليفورنيا.

وقالت الأرصاد الجوية في بيان لها - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - " نحذر من استمرار العاصفة خلال عطلة نهاية الأسبوع في عدة مدن بما في ذلك منطقة بحيرة تاهو الكبرى التي تعد في فصل الشتاء نقطة جذب للسياح والأنشطة الشتوية كالتزلج"، مشيرة إلى أن ارتفاع الثلوج وصل إلى 3 أمتار في المرتفعات وقد شلت الحركة في بعض المناطق السكنية.

بدورها، اتخذت السلطات المحلية تدابير مناسبة لمواجهة المخاطر وتم اغلاق اكثر من 160 كم من الطريق السريع رقم (80) والذي يعد أحد الطرق السريعة في الولايات المتحدة.

كاليفورنيا العاصفة الثلجية بحيرة تاهو