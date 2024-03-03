مصرع 29 شخصا بينهم 16 طفلا جراء هطول أمطار غزيرة وثلوج في باكستان

الأحد 03/مارس/2024 - 10:26 ص

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم /الأحد/، مصرع ما لا يقل عن 29 شخصا، بينهم 16 طفلا، خلال حوادث مرتبطة بالموجة الحالية من الأمطار الغزيرة والثلوج في جميع أنحاء باكستان، وكان أكبر عدد من الوفيات في خيبر بختونخوا.

وقالت السلطات، بحسب صحيفة /إكسبريس تريبيون/ الباكستانية، إن موجة الثلوج أسفرت عن انهيار عدة منازل ووقوع انهيارات أرضية تسببت في إغلاق بعض الطرق خاصة شمال غرب البلاد.. موضحة أنه في خيبر بختونخوا فقط لقي ما لا يقل عن 23 شخصا مصرعهم، بينهم 14 طفلا، وأصيب 34 آخرون في حوادث مختلفة جراء الأمطار والثلوج.

وأضافت أن الأمطار المتقطعة في بيشاور غمرت المناطق المنخفضة، مما أدى إلى تعطيل الحياة الطبيعية.. فيما انقطع الاتصال مع المناطق العليا بسبب تساقط الثلوج.

وذكرت هيئة إدارة الكوارث في محافظة بيشاور، أنه يجرى العمل على فتح الطرق المغلقة، إلا أن هطول الثلوج المستمر يتسبب في عرقلة العمل وإبطائه..مشيرة إلى أن عشرات المنازل تضررت جراء الأمطار والثلوج، كما نفقت حيوانات بعد دفنها تحت الأنقاض.

ونصحت السلطات الباكستانية السياح بعدم السفر أو التوجه إلى مناطق شمال البلاد التي تتمتع بمناظر خلابة، وذلك بسبب الأحوال الجوية.