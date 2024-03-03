«الأهلي الكويتي مصر» يقود تحالف مصرفي لتمويل «ايديا فيردي» بقيمة 575 مليون جنيه

أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر، عن نجاحه في قيادة تحالف مصرفي طويل الأجل بقيمة 575 مليون جنيه مصري بصفته (المرتب الرئيسي ووكيل التمويل) بحصة قدرها 350 مليون جنيه مصري، بمشاركة شركة الأهلي الكويتي للتأجير التمويلي (وكيل الضمانات) وميدبنك والذي تبلغ حصته 225 مليون جنيه مصري وذلك لتوفير تمويل لصالح شركة ايديا فيردي للاستثمار العقاري، حيث يستخدم هذا القرض المشترك طويل الأجل في تمويل التكاليف والمصروفات الخاصة بنشاط الشركة ومشروعاتها الاستثمارية العقارية الجديدة وذلك لمدة 5 سنوات.

ونجاح البنك في هذه الصفقة يؤكد على كفاءته وقدرته في إدارة صفقات القروض المشتركة في مختلف القطاعات، كما تجدر الإشارة إلى أن قيمة التسهيلات التمويلية المعتمدة التي تقدمها مجموعة البنك الأهلي الكويتي – مصر لمجموعة شركات السويدي تبلغ 1.8 مليار جنيه مصري، ومن ضمنها التمويل الخاص بشركة ايديا فيردي للاستثمار العقاري ذا ووتر واي، إحدى شركات مجموعة السويدي والذي يبلغ إجمالي قيمته 730 مليون جنيه مصري مقسمة بين حصة البنك الأهلي الكويتي – مصر التي بلغت 650 مليون جنيه مصري وحصة الأهلي للتأجير التمويلي التي بلغت 80 مليون جنيه مصري. وتؤكد هذه الاتفاقية اهتمام البنك بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تمويل النمو الاقتصادي في القطاعات الحيوية خاصة التي تدعم المشروعات التنموية.

تعمل شركة ايديا فيردي للاستثمار العقاري ذا ووتر واي في مجال الاستثمار والتطوير العقاري المتمثل في تملك الأراضي وإقامة المشروعات السكنية والإدارية والتجارية عليها، وتعتبر الشركة جزءًا من مجموعة واتر واي للتطوير العقاري والتي تقدم للمستثمرين مجموعة كبيرة من الفرص السكنية والتجارية بما في ذلك الشقق الحديثة الواسعة ومساحات البيع بالتجزئة والمكاتب الجذابة، وتشمل محفظة الشركة مشروعات ناجحة تقع في مواقع استراتيجية في بعض المدن الأكثر شعبية في مصر مثل مدينة القاهرة الجديدة والساحل الشمالي.

يحرص البنك الأهلي الكويتي – مصر، منذ بدء عملياته في السوق المصري على الاستمراربتنفيذ استراتيجيته المتكاملة وخطته التوسعية التي تهدف إلى تنمية محفظة شركاته وتقديم التسهيلات الائتمانية للعملاء من الشركات من مختلف القطاعات التي تلبي احتياجات أعمالهم المتنامية.

وفي ذات السياق، سوف يواصل البنك الأهلي الكويتي - مصر دوره في دعم قطاع الشركات الكبرى من مختلف قطاعات الاقتصاد من خلال تقديم خدمات وحلول تمويل متعددة الأغراض تلبي احتياجاتها وتمكنها من تحقيق أهدافها على أكمل وجه في ظل مناخ اقتصادي محلي وعالمي مليء بالتحديات. وعلى مدار ثماني سنوات، نجح البنك الأهلي الكويتي - مصر في توسيع حجم أعماله، مما مكنه من تحقيق أداء متميز ومؤشرات مالية قوية ترسخ مكانته كأحد أسرع البنوك نمواً في السوق المصرفي المصري.