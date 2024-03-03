حماس: الاتفاق على هدنة في غزة ممكن خلال 24 إلى 48 ساعة حال موافقة إسرائيل على مطالبنا

قالت حركة حماس، الأحد، إن الاتفاق على هدنة في غزة ممكن خلال "24 الى 48 ساعة" بحال موافقة إسرائيل على مطالبنا، وذلك وفق قناة "القاهرة الاخبارية".

فيما قال مصدر رسمي إن وفدا من حماس وصل إلى القاهرة لإجراء محادثات وقف إطلاق النار، فيما أعلنت الولايات المتحدة أمس السبت أنّ إسرائيل قبلت مبدئيًّا بنود مقترح هدنة في حربها ضدّ حماس في القطاع.

وقال مصدر في حماس، إن التوصل لاتفاق مرهون بالموافقة على وقف معاناة الشعب الفلسطيني.

وأضاف المصدر أن إسرائيل تعلم جيدا أن المحتجزين لن يعودوا من دون دفع الثمن، مؤكدًا أن تل أبيب تعلم جيدًا من في أيدي الحركة من جنودها وضباطها.

ويسعى الوسطاء جاهدين قبل شهر رمضان ، التوصّل إلى هدنة في الحرب المستمرّة منذ خمسة أشهر تقريبا والتي أدّت إلى تدمير قطاع غزة المهدّد بمجاعة.