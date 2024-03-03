قصور الثقافة تقدم "هجرة الماء" بالمركز الثقافي في طنطا

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمركز الثقافي بطنطا أولى ليالي العرض المسرحي "هجرة الماء"، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة المقدمة للأطفال لتنمية ورعاية مواهبهم.

تدور أحداث العرض حول اجتماع مصادر المياه في العالم واتفاقها أنها لم تعد تحتمل استمرار الإنسان في تلويثها وهدرها وتقرر المصادر هجرة كوكب الأرض، فكيف يكون مصير الأرض بدون مياه، هو ما يطرحه العرض.

العرض تأليف هاني قدري وإخراج مصطفى فجل، تصميم استعراضات عمر صالح، تنفيذ عرائس أشرف السيد، ألحان الفنان عبد الله رجال، ديكور آية سعد الله وبطولة مجموعة من مواهب المركز الثقافي بطنطا منهم: محمود القناوي، أحمد سمير، فريدة الملاح، شروق قاسم، عبد الرحمن كارم، هويدا محمود، حنين أيمن، كنزي تامر، شريهان سامي، روفيدا ياسر، هبة هاني، جنى عمرو، سامي محمد، محمد أشرف، جنى حسن، تغريدة تجمد، محمد فوزي، عمر عابد، أسيل محمد، يوسف كارم، ايسل عواد، بدر سعيد. غناء: رودينا السيد، نورين محمد، فريدة محمد، علا طارق، ملك عبد المجيد.

حضر العرض لجنة التقييم المؤلف والمخرج المسرحي د. أسامة عبد الرؤوف، مهندسة الديكور نهاد السيد، المخرج عمرو حمزة، عبير شلتوت.

العروض تقدم بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د حنان موسى، وإنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.چيهان حسن، وتأتي ضمن عروض إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش الذي يقدم 9 عروض مسرحية للطفل هذا الموسم بفروعه التابعة.

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