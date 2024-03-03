وزير الصحة يشارك في الحفل السنوي لمؤسسة «فاهم» للدعم النفسي

شارك الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، في احتفالية مؤسسة «فاهم» للدعم النفسي، بمناسبة مرور عام على تدشينها، وذلك بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وبحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، رئيس مجلس أمناء المؤسسة .

حضر الاحتفالية، عدد من الوزراء، والسفراء، والمحافظين، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء المجالس القومية، والشخصيات العامة، وممثلي المنظمات الدولية، وأطباء الطب النفسي، والكُتاب والمثقفين، وممثلين عن جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

هنأ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، السفيرة نبيلة مكرم مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم، بنجاح المؤسسة في التواجد بقوة خلال عامها الأول، وتقديم خدمات التوعية والمشورة بالأمراض النفسية وكيفية التعامل معها، ومواجهة الوصمة المجتمعية المتعلقة بهذا النوع من المرض.

وأكد وزير الصحة والسكان، أهمية التعاون والتكامل بين جميع الجهات المعنية والشريكة سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة في مواجهة أي ظواهر نفسية قد تطرأ على المجتمع المصري.

وأوضح الوزير، أن سلامة الأفراد هي النتيجة الفعلية للتكامل بين الصحة (الجسدية والنفسية والاجتماعية)، لينعم بالرفاة داخل المجتمع المحيط به، لافتا إلى التقدم الذي تحققه وزارة الصحة والسكان في تلقي الأسئلة وتقديم الدعم النفسي، والاستجابة للاستشارات النفسية، عبر الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، والمنظومة الإلكترونية لخدمات الصحة النفسية.

وفي كلمته، رحب الدكتور خالد عبدالغفار، بعدد من المرضى النفسيين الذين يتلقون العلاج داخل مستشفى العباسية للأمراض النفسية، والذين شاركوا في فعاليات الحفل، مشيدا بشجاعتهم وحرصهم على الاندماج في المجتمع ليكونوا نموذجا يحتذى به للتعامل مع المرض النفسي كأي مرض آخر.

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