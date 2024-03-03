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الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

زيلينسكي يلقي باللوم على الغرب بسبب تأخير إمدادات الأسلحة

زيلينسكي
زيلينسكي
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القى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي باللوم على الدول الغربية في زيادة عدد القتلى في بلاده بسبب تأخير تزويد بلاده بأنظمة الدفاع الجوي.

وقال زيلينسكي، في تصريحات أوردتها قناة " الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد، إنه كان من الممكن تجنب مقتل العديد من الضحايا من بينهم طفل ورضيع عمره عامان في هجوم بطائرة مسيرة روسية، أمس السبت، لو لم تواجه أوكرانيا تأخيرات في تسليم إمدادات الأسلحة.

وقد انتشل أفراد الإنقاذ 8 جثث من تحت الأنقاض.

وقال زيلينسكي، في منشور على تطبيق تيليجرام في وقت سابق: "روسيا تواصل قتال المدنيين... ضربت إحدى مسيرات العدو مبنى سكني في أوديسا".

 

 

زيلينسكي الدول الغربية