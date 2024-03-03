المرض يمنع البابا فرنسيس من إلقاء عظته

أعلن البابا فرنسيس إصابته بالتهاب الشعب الهوائية، أثناء وجوده في الفاتيكان في القاء عظته اثناء مراسم محددة ولم يستطع خلاله قراءة خطابه بسبب السعال.

وفي افتتاح السنة القضائية للكرسي الرسولي، قال البابا:"أشكركم جميعا أعددت خطابا لكني عاجز عن قراءته بسبب التهاب الشعب الهوائية".

واستقبل البابا السبت المستشار الألماني أولاف شولتس وتحدث معه عن الأمل في التوصل إلى حل دبلوماسي في أوكرانيا وقطاع غزة.

ويذكر ان البابا توجه الأربعاء إلى مستشفى في روما "لإجراء فحوص" بسبب إصابته بـ"حالة من الإنفلونزا الطفيفة".