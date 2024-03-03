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الأحد 03 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء انعدام الأمن الغذائي في غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعرب مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، عن قلقه البالغ إزاء "مجزرة الطحين" بدوار النابلسي، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 فلسطيني وإصابة مئات آخرين جراء قصف إسرائيلي أثناء تجمعهم حول قافلة مساعدات يوم الخميس الماضي.وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية.

 

ودعا المجلس في بيان صادر اليوم، إسرائيل بتسهيل وصول المعونات الإنسانية اللازمة للمدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة فورًا.

وأكد المجلس القلق إزاء تزايد معاناة سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، والذين يواجهون نقصًا حادًا في الأمن الغذائي بسبب الحرب. 

كما حث المجلس، إسرائيل على الاستمرار في فتح المعابر الحدودية لإدخال المساعدات إلى غزة، وتسهيل فتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية. 

ويأتي هذا البيان في ظل تحذيرات الأمم المتحدة المتكررة خلال الأسابيع الماضية من خطر المجاعة التي تهدد السكان في قطاع غزة، حيث يواجه أكثر من مليوني فلسطيني في غزة ظروفًا قاسية بسبب نقص حاد في المياه والغذاء والكهرباء، نتيجة الغارات المكثفة والانتهاكات المتكررة التي يتعرضون لها جراء الحصار.

 

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